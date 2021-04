Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2020 forța de munca (populația activa) a Republicii Moldova, care include populația ocupata plus șomerii, a constituit 867,3 mii persoane, fiind in descreștere cu 5,7% fața de anul 2019 (919,3 mii).

- La 37 de ani, retras din fotbal in 2020, fostul internațional elvețian Stephan Lichtsteiner are un job nou. Fostul fotbalist de la Lazio, Juventus sau Arsenal și-a ales o cariera noua, la care nu s-ar fi gandit nimeni pentru un jucator aflat la final de cariera. Vrea sa lucreze intr-o fabrica de ceasuri…

- Imagini virale pe rețelele de socializare. Acestea au fost filmate intr-o fabrica de oua din China, scrie Viral Romania. O procedura ciudata pune pe jar internauții care se intreaba la ce folosește acest lucru.Ouale sunt puse deasupra unei lumini puternice, iar prin coaja unora trece lumina, in timp…

- La Autostrada Transilvania se lucreaza in forta! Asocierea de firme romanești Spedition UMB - Tehnostrade trage tare la tronsonul de 30 de km de la Nadașelu la Zimbor, parte din cei 42 de km pe care ii are contractați de la Nadașelu la Poarta Salajului.

- Angajatii care lucreaza de la distanta reprezinta aproape doua treimi (60%) din forta de munca existenta la nivel global, insa mai putin de jumatate dintre companii au politici de lucru remote, la nivelul intregii organizatii, reiese dintr-un sondaj realizat in 12 tari, potrivit AGERPRES. Potrivit…

- ABS Recycling Moldova este unicul proiect de sortare a deșeurilor din Republica Moldova. Compania a inceput sa activeze in domeniul gestionarii deșeurilor in anul 2006. Acesta, insa, iși va sista activitatea incepand cu ziua de 25 ianuarie. Anunțul a fost facut de directorul general Serghei Balica.