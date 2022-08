Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane au murit in India, in inundatii sau alunecari de teren cauzate de muson la poalele Himalayei, anunta sambata autoritatile, relateaza AFP, citat de news.ro.In regiunea Hamipur, revarsari bruste de apa au blocat pe acoperisul unor cladiri 19 persoane.

- India este a sasea cea mai mare economie din lume si este de asteptat sa creasca cu peste 7 in anul fiscal curent ce se incheie in martie 2023 cel mai rapid dintre marile economii.India va urmari sa se transforme intr o tara dezvoltata in 25 de ani, cu politici pentru a sustine puternic productia interna,…

- O carte recent publicata in Romania pune problema incalzirii globale intr-un fel pe care nu ai cum sa-l uiți. De aproape o saptamana, Romania sta sub temperaturi de 34-38 de grade Celsius. Astazi, miercuri, 27 iulie 2022, sunt anunțate 38 de grade. In Baragan se vor inregistra 40 de grade. Cu doar cateva…

- In ultimul timp auzim, din ce in ce mai des despre cat este de important sa reciclam si sa protejam mediul sau, cu alte cuvinte, sa fim eco-friendly. Dar ce inseamna de fapt eco-friendly? Ei bine, in linii mari nu inseamna nimic mai mult decat sa fii prietenos cu natura, a carei resurse sunt limitate.…

- Ministrul de Externe al Ucrainei mulțumește "din toata inima" Romaniei Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba. Foto: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a multumit "din toata inima" României pentru ajutorul dat Ucrainei…

- Uniunea Europeana a redus importurile de petrol și gaze naturale din Rusia, iar la sfarșitul anului 2022 se așteapta ca scaderile la ambele materii prime sa ajunga la doua treimi.Dar, Putin pare ca da cu flit Europei in privința acestor planuri, reușind sa gaseasca alte piețe de desfacere…

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata, iar alte circa 50 sunt date disparute dupa ce o uriasa alunecare de teren s-a produs intr-o regiune izolata din Manipur, un stat din nord-estul Indiei, au anuntat joi autoritatile locale indiene, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Mii de calugari budiști și credincioși s-au adunat miercuri, 1 iunie, in orașul Dharamsala din nordul Indiei, in statul Himachal Pradesh, pentru a asista la invațaturile liderului spiritual tibetan in exil, Dalai Lama. Ceremonia, care a avut loc la templul budist Tsuglagkhang din oraș, a avut loc dupa…