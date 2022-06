Guinot a prezentat la Gala Atipic Beauty doua noi programe de infrumusețare. Soluții personalizate pentru un efect complet de beauty Completand mesajul inspirational al galei produsa de Andreea Marin, in cadrul careia mesajul serii – “Frumusetea e in noi, nu in aparente!” – s-a impletetit cu moda și cu fenomenul artistic, Institutul Guinot a venit in intampinarea participanților și a invitaților cu soluții profesionale de infrumusețare, care, prin eficiența și delicatețea lor, pun in valoare frumusețea naturala a celor care apeleaza la ele. ”Institutul Guinot susține frumusețea diversa, sub toate…