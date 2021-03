Stiri pe aceeasi tema

- Imagini apocaliptice au fost surprinse duminica in capitala economica a Guineei Ecuatoriale, Bata, dupa ce patru explozii s-au produs intr-un depozit de muniții dintr-o unitate militara. Forța deflagrațiilor a fost atat de mare, incat zone intregi din oraș, aflate in apropiere, au fost pur și simplu…

- Un grav accident de circulație a avut loc, joi seara, pe autostrada A1. In accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in coliziune, iar in urma impactului o mașina a luat foc. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Timișoara – Arad, la kilometrul 526, in zona…

- Potrivit serviciilor de urgența, focul s-a extins rapid la etajul al doilea al cladirii. In momentul izbucnirii incendiului, in azil se aflau 33 de persoane. La stingerea focului au participat șapte echipaje de pompieri.Noua persoane au fost salvate si transportate la spital.”Cauza preliminara a incendiului…

- Cel puțin 32 de persoane au fost ucise in urma unui atentat sinucigaș dintr-o piața din centrul Bagdadului, a declarat joi Ministerul Sanatații irakian, citat de DPA. Alte 110 persoane au fost ranite in cel mai grav atentat din ultimii 3 ani din capitala Irakului. Un purtator de cuvant al armatei a…

- Explozii puternice au zguduit aeroportul din orasul port Aden din Yemen, imediat dupa aterizarea unui avion guvernamental, care transporta membri ai noului guvern intorsi din Arabia Saudita. Cel putin 16 persoane au fost ucise si alte 60 au fost ranite, a declarat o sursa din aparatul de securitate…

- Explozii puternice au zguduit aeroportul din orasul port Aden din Yemen, imediat dupa aterizarea unui avion guvernamental, care transporta membri ai noului guvern intorsi din Arabia Saudita. Cel putin 16 persoane au fost ucise si alte 60 au fost ranite, a declarat o sursa din aparatul de securitate…

- Explozii puternice au zguduit aeroportul din orasul port Aden din Yemen, imediat dupa aterizarea unui avion guvernamental, care transporta membri ai noului guvern intorsi din Arabia Saudita. Cel putin 16 persoane au fost ucise si alte 60 au fost ranite, a declarat o sursa din aparatul de securitate…

- Cel puțin opt persoane au murit, duminica, in urma unui atac cu mașina capcana, in vestul orașului Kabul, din Afganistan. Alte 15 persoane au fost ranite, intre care un membru al Parlamentului, potrivit AP.