Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ucise sau ranite într-o tentativa de lovitura de stat în statul vest-african Guineea-Bissau, potrivit presedintelui tarii, Umaro Sissoco Embalo, transmit DPA și Agerpres.Embalo nu a dat cifre exacte, potrivit editiei de miercuri a ziarului portughez Publico.…

- Uniunea Africana si Comunitatea Economica a statelor din Africa de Vest (ECOWAS) au condamnat o tentativa de lovitura de stat in desfasurare Guineea-Bissau dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase in zona cladirii guvernamentale din capitala Bissau, unde seful statului prezida o sedinta a cabinetului,…

- Srdjan, tatal lui Djokovici, a atacat guvernul australian pe retelele de socializare, informeaza The Age. Novak Djokovici a parasit Australia, duminica, la bordul unui avion al companiei Emirates cu destinatia Dubai. La aeroportul din Melbourne, inainte de decolare, el s-a aflat sub escorta politiei…

- „Grupuri de combatanti inarmati, care asteptau momentul, au intrat in actiune. Obiectivul lor principal s-a manifestat clar. Este vorba de o tentativa de lovitura de stat", a afirmat Tokaev in cursul unei reuniuni in format de videoconferinta cu sefii de stat ai tarilor membre din Organizatia Tratatului…

- Angajati din Politie, penitenciare si militarii trecuti in rezerva sunt asteptati sa protesteze, joi, incepand cu ora 12:00, la sediul Parlamentului si la prefecturile din judetele Iasi, Timis si Cluj. Acestia sustin ca nu solicita cresteri de salarii, ci cer aplicarea unor acte normative. Si sindicalistii…

- Cinci oameni au murit dupa ce fortele de securitate din Myanmar au intrat cu masina intr-un grup de protestatari anti-junta, duminica dimineata, la Yangon, a relatat portalul local de stiri Myanmar Now citat de Reuters. Myanmar military soldiers brutally rammed a car into peaceful protesters killing…

- Sustinatorii unei puteri civile au fost redusi la organizarea prin SMS-uri sau prin desenarea de graffiti din cauza taierii internetului de trei saptamani.In pofida apelurilor la calm venite din strainatate, un sindicat al medicilor pro-democratie a anuntat sambata ca cinci manifestanti au fost ucisi…

- Președintele Senatului Anca Dragu a anunțat ca a sesizat Curtea Constituționala asupra unui conflict juridic intre Parlament și Guvern. Dragu susține ca dupa demiterea ministrului justiției, Stelian Ion și demisia miniștrilor USR PLUS, premierul Florin Cițu avea obligația ca in termen de cinci zile…