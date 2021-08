Guineea a confirmat primul caz de infectare cu virusul mortal Marburg Autoritațile sanitare din Guineea au confirmat, luni, in regiunea Gueckedou, primul caz de imbolnavire cu virusul mortal Marburg, o febra hemoragica infecțioasa, asemanatoare cu Ebola. Probele biologice doveditoare au fost prelevate de la un pacient care a murit ulterior infectarii, a anunțat OMS. Este pentru prima data cand boala a fost identificata in Africa de […] The post Guineea a confirmat primul caz de infectare cu virusul mortal Marburg appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

