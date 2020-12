GUILTY lanseaza cel de-al patrulea single si al doilea videoclip oficial, “Freeing my heart” GUILTY lanseaza cel de-al patrulea lor single si al doilea videoclip oficial, intitulat “Freeing my heart”. Piesa a fost compusa si inregistrata recent in Bucuresti, iar videoclipul a fost filmat intr-o zi de noiembrie, tot in apropierea Bucurestiului. “Freeing my heart vorbește despre renuntarea la ego-urile noastre si despre eliberarea de validarile externe ce produc de obicei frustrare si durere in vietile noastre” – spune cantautorul Ruben. In videoclip, trupa GUILTY apare cantand pe un pod magnific, a carui constructie a fost abandonata, inconjurat de o natura superba in salbaticia ei. “Am… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

