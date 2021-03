GUILTY hipnotizează publicul cu noul single “Illusions never die” Trupa de rock alternativ formata din 2 romani și 2 sud americani, revine cu un un nou single puternic. Dupa materialul de debut „A long way to nowhere EP”, stilul muzical al celor patru a evoluat iar direcția muzicala este mai bine conturata și mai directa. Orice trupa iși cauta identitatea iar Guilty au gasit-o și o pun in valoare cu noul single “Illusions never die”. Imbinand curentul post-punk cu ritmurile pulsante ale muzicii disco, „Ilusions never die” este o piesa puternica și ritmata ce indeamna un dans frenetic și o stare de bine, mult ravnita in aceasta perioada. Versurile piesei reprezinta… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

