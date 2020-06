Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu face echipa cu Antonio Pican si ne povestesc in prima piesa lansata impreuna de la ce au probleme cu inima. Un adevarat party starter, cu energie si un beat uptempo, melodia „Ma ia cu inima” a fost compusa de catre Liviu si Pican. Videoclipul a fost filmat intr-un decor instagramabil,…

- Dupa ce au anunțat in urma cu mai multe zile ca vor lansa o piesa, iata ca așteptarea a luat sfarșit, iar aseara in cadrul ediției Acces Direct, Rafaelo, Vulpița și Viorel au lansat prima lor piesa impreuna și deja are un real succes pe YouTube.

- O noua ediție de URBAN 30 in aceasta saptamana, adusa de la Gabriel Fereșteanu și Liza Sabau, vineri de la 19, dar și duminica de la cunoscuta ora 19. Suprize mari in topul din aceasta saptamana, doi artiști romani pe podium. Alina Eremia și Nane, ocupa locul 3 in selecția VIRGIN de piese urbane și...…

- Astazi, de la 19, pe Virgin Radio, Gabriel Fereșteanu și Liza Sabau iți aduc playlist-ul urban pentru petrecerea online de #1mai intr-o noua ediție de URBAN 30. Schimbari importante in top-ul URBAN30 din aceasta saptamana. Pe locul 22, fresh entry o piesa de la Delacey ft. G-Eazy – Cruel Intentions,…

- Videoclipul oficial pentru piesa „Three little birds” scrisa de legendarul Bob Marley a fost urcat pe youtube. Muzica lui Bob Marley este cea mai optimista, iți aduce un zambet pe buze și e numai buna pentru inceputul de weekend. Fun fact: Piesa „Three little birds” a fost scrisa de Bob Marley in casa…

- In fiecare vineri, de la 19, pe Virgin Radio, Gabriel Fereșteanu și Liza Sabau iți aduc cele mai urbane piese ale momentului in Urban 30. In ediția de azi se anunța surprize uriașe. Nane este artistul saptamanii, cu doua locuri ocupate in Urban 30. Atat colaborarea cu Alina Eremia, cat și cea alaturi…

- Gabriel Fereșteanu și Liza Sabau realizeaza la Virgin Radio cel mai ascultat tronson de seara de tinerii intre 15-29 de ani din Capitala și s-au bucurat de cele mai mari creșteri de audiența la nivelul intregii țari, la valul anterior de masurare SAR. Luni, in emisiunea lor, cei doi realizatori i-au…

- „Daca ma-ntorc in underground, dați cu toții colțu’…” zice Connect-R in freestyle-ul care a zdruncinat prin versuri studioul Virgin Radio Romania. Amuly și Connect-R au cantat LIVE in premiera piesa „Muzica” la Virgin Radio Romania in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Alaturi de cei…