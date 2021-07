Stiri pe aceeasi tema

- Analistul financiar Iancu Guda, a afirmat, miercuri, in cadrul unei conferinte, ca HoReCa este cu siguranta industria cea mai afectata de pandemie, jumatate din companiile din domeniu avand un grad de indatorare de peste 90%.

- ​„Suntem o industrie profund afectata, beneficiem de o schema de ajutor de stat. Una dintre conditiile pentru a apela la acest ajutor de stat era prezentarea autorizatiei de functionare din 2019 si 2020. Foarte multe companii au fost în imposibilitatea de a prezenta aceste autorizatii de…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat vineri ca firmele si municipalitatile din Germania au o experienta semnificativa in ce priveste tranzitia la energia verde si orasele inteligente (smart cities), iar din acest punct de vedere trebuie sa fie un partener natural pentru autoritatile locale romane. Precizarile…

- CEC Bank, institutia financiara cu cea mai lunga traditie si cea mai extinsa retea teritoriala din Romania, este partener de implementare a schemei de ajutor de stat pentru companiile afectate din domeniile HoReCA - turism, alimentatie publica si organizare de evenimente, conform unui comunicat al bancii.…

- Ciclonul din Marea Neagra lovește din nou, de data aceasta in estul țarii, anunța Antena3. Astazi, jumatate din țara va fi din nou afectata de efectele ciclonului. Romania se afla, la aceasta ora, sub avertizare meteorologica Cod galben, valabila pana in aceasta seara, la ora 22:00. Astfel,…

- Studiu Microsoft Raportul Microsoft evidențiaza provocarile și oprtunitațile pe care le-au intalnit companiile din regiune, inclusiv din Romania, in ceea ce privește securitatea cibernetica, pe masura ce se adaptau la “noua realitate” și la mediul de lucru hibrid Organizațiile din Europa Centrala și…

- Reprezentanții sectorului HoReCa solicita Guvernului eliminarea taxelor pentru salariul minim brut in urmatorii 3-5 ani, ca masura compensatorie pentru pierderile suferite de aceasta industrie in timpul pandemiei, a declarat, marti, Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) anunta lansarea campaniei "Dor de bun si bine", cu misiunea de a facilita crearea unui cadru de functionare in siguranta a business-urilor din HoReCa, sector grav afectat de pandemie, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES.…