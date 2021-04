Gucci şi Facebook au intentat un proces comun în California împotriva unei persoane care a vândut produse contrafăcute ale companiei de modă Initiativa, o premiera de acest gen atat pentru Gucci, cat si pentru Facebook, este cel mai recent exemplu al unui gigant al internetului care isi uneste fortele cu o marca de lux pentru a combate proliferarea marfurilor contrafacute vandute prin intermediul retelelor de socializare. Amazon a intentat procese similare in ultimul an impreuna cu Valentino si Ferragamo. Gucci – motorul de profit al grupului francez Kering – si Facebook afirma intr-un comunicat ca inculpatul neidentificat a folosit mai multe conturi Facebook si Instagram pentru a-si promova afacerea internationala online cu produse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

