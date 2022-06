Gucci și Adidas au lansat prima colecție împreună Gucci și Adidas au lansat prima colecție impreuna Gucci și Adidas tocmai ce au lansat prima colecție impreuna. In luna februarie, cateva piese din aceasta colecție au fost prezentate in avanpremiera la Milano. De atunci, fanii celor doua branduri au așteptat cu nerabdare lansarea oficiala a colecției. Iata ca acest moment a venit. Piesele vestimentare sunt unele cool și cu siguranța se vor vinde ca painea calda. Un mix perfect intre hainele sport și stilul inconfundabil Gucci. Piese cu un aer vintage, dar cu elemente moderne. Pentru moment, piesele din colecție pot fi achiziționate din magazinele… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

