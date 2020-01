Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorul Alejandro Giammattei a depus marti juramantul in calitate de presedinte al Guatemalei, dupa ce a castigat alegerile promitand sa combata coruptia, criminalitatea si saracia in aceasta tara central-americana, relateaza dpa si AFP. Giammattei, un medic in varsta de 63 de ani,…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a convocat miercuri manevre militare pentru 15 si 16 februarie in principalele orase ale tarii, dupa ultimele efectuate in septembrie la frontiera columbiana, noteaza AFP potrivit Agerpres "Vom face primele noastre manevre militare din anul 2020 (...), manevre…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni asupra ministrului Apararii cubanez, acuzându-l de încalcari ale drepturilor omului și de susținerea guvernului socialist venezuelean al lui Nicolas Maduro, a anunțat Secretarul de Stat American, Mike Pompeo, potrivit Reuters.Washingtonul a decis…

- O coliziune intre un autocar si un camion s-a soldat cu cel putin 20 de morti si in jur de zece raniti sambata dimineata, in estul Guatemalei, potrivit unui bilant comunicat de protectia civila, relateaza AFP.

- Cel puțin 20 de persoane au murit, iar alte zece au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc in Guatemala. Șoferul unui camion a pierdut controlul mașinii și a intrat in plin intr-un autocar, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres.Accidentul a avut loc sambata in regiunea Zacapa,…

- Zeci de mii de persoane au iesit, din nou, pe strazile din mai multe orase venezuelene, pentru a protesta impotriva guvernului lui Nicolas Maduro. Ei au raspuns, astfel, unui apel al liderului opozitiei, Juan Guaido, ca toate sectoarele societatii sa inceapa un nou ciclu de proteste, impotriva presedintelui…

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, l-a indemnat sambata pe Juan Guaido "sa elibereze" Venezuela, intr-un moment in care opozantul incearca sa isi mobilizeze din nou trupele lansand un apel la o manifestatie contra presedintelui socialist Nicolas Maduro, noteaza AFP. "Doresc din tot sufletul…

- Departamentul pentru Transporturi al Statelor Unite a anuntat vineri suspendarea, incepand cu 10 decembrie, a zborurilor operate de companiile americane spre toate orasele cubaneze cu exceptia Havanei, penalizand si mai mult sectorul turistic vital pentru insula, anunta AGERPRES. Ministerul a declarat…