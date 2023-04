Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul este extrem de vulnerabil la un potential atac aerian din partea Chinei. Mai mult, un astfel de atac ar fi mai greu de detectat de catre serviciile de informatii americane din cauza noilor tactici ale Beijingului, arata documentele scurse de la Pentagon, consultate de Washington Post.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au discuții joi despre soarta razboiului din Ucraina cu președintele Chinei - Xi Jinping, care a revenit recent din vizita la Moscova, unde a avut o intalnire cu președintele Vladiir Putin.Cei doi lideri europeni…

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a denuntat luni "amenintarile constante" din partea Beijingului la adresa insulei sale in fata Parlamentului din Belize, singurul aliat pe care, impreuna cu Guatemala, il mai are are in America Centrala dupa intreruperea recenta a relatiilor diplomatice cu Hondurasul,…

- Purtatorul de cuvant al Securitații Naționale de la Casa Alba, John Kirby, a declarat miercuri (29 martie) reporterilor cum China nu ar trebui sa foloseasca o escala a președintelui din Taiwan Tsai Ing-wen in Statele Unite(SUA) ca pretext pentru a spori activitatea agresiva impotriva insulei. „ Suntem…

- In timp ce un Vladimir Putin cu o fața vizibil umflata l-a intampinat luni, 20 martie, la Kremlin pe „prietenul sau drag” Xi Jinping, despotul rus s-a comportat ca și cum l-ar fi gazduit pe egalul sau. La urma urmei, iși spune președintele rus, China are nevoie de petrol și gaze rusești pentru economia…

- Statele Unite ar trebui sa iși schimbe recentele politici greșite fața de China, altfel vor urma „conflicte și confruntari”, a declarat marți ministrul chinez de externe, reiterand totodata apelul Beijingului la dialog pentru a pune capat conflictului din Ucraina. Statele Unite s-au angajat in suprimarea…

- Incepe ultima etapa din Mexic la America Express, Puya și soția sa, Melinda, au inceput sa se certe in cursa pentru amuleta și Joker. Tensiunile și-au spus cuvantul in competiția de la Antena 1. In aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1 incepe ultima etapa din Mexic la America Express. Echipele…

- Rețeaua chineza de socializare TikTok trebuie sa iși intensifice eforturile pentru a se conforma legislației UE pana in septembrie, a transmis comisarul european pentru Piata Interna, Thierry Breton, conform G4Media. „Nu vom ezita sa adoptam intreaga gama de sancțiuni pentru a ne proteja cetațenii daca…