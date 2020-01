Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al Guatemalei, Alejandro Giammattei a decis joi sa intrerupa relațiile diplomatice cu regimul din Venezuela, condus de Nicolas Maduro și a solicitat și inchiderea Ambasadei Guatemalei la Caracas, informeaza agenția de presa Reuters preluat de mediafax.„L-am informat pe ministrul…

- Conservatorul Alejandro Giammattei a depus marti juramantul in calitate de presedinte al Guatemalei, dupa ce a castigat alegerile promitand sa combata coruptia, criminalitatea si saracia in aceasta tara central-americana, relateaza dpa si AFP. Giammattei, un medic in varsta de 63 de ani,…

- Transa este o stare a constiintei atunci cand pare ca intri in interiorul tau ca sa gasesti raspunsuri la intrebari, scrie mesajeinspirationale.com. La urma urmei, subconstientul stie totul. Pune-ti o intrebare sau o dorinta specifica si iti va spune cum sa o realizezi. Citeste si Un pescar…

- Pozitia Romaniei privind ambasada din Israel "nu s-a schimbat nici macar cu un milimetru", dar discutiile publice trecute despre o eventuala mutare de la Tel Aviv la Ierusalim au "costat" tara noastra candidatura de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, a declarat ministrul Afacerilor…

- "Am spus ca sunt de acord cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim in consens cu legislatia in vigoare si cu celelalte forte politice. Voi face o analiza luand parerea tuturor institutiilor abilitate legat de aceasta mutare a ambasadei, dar eu cred ca - si reafirm ceea ce am spus ca atata…

- Filiale ale C.N. ROMARM S.A., printre care Societațile Uzina Mecanica si Fabrica de Arme Cugir participa in perioada 18 – 21 noiembrie 2019, la cea de-a X-a editie a Targului International de Armament „Defense & Security 2019”, care se desfașoara la Bangkok – Thailanda. La evenimentul bienal organizat…

- Administratorul general al NASA a declarat joi ca alegerea primelor tari care vor trimite astronauti pe Luna, dupa cei americani, va depinde de contributiile internationale la programele spatiale dezvoltate de Statele Unite pentru a permite revenirea echipajelor umane pe satelitul natural al Pamantului,…