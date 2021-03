Autoritatile din Guatemala au inchis marti aeroportul international din capitala Ciudad de Guatemala ca urmare a eruptiei vulcanului Pacaya, lasand la sol noua avioane si deviind un zbor catre statul vecin El Salvador, relateaza Reuters. Vulcanul Pacaya, situat la circa 40 de kilometri sud de Aeroportul International La Aurora, a fost activ in ultimele doua luni. Ultima sa eruptie de marti a acoperit trotuarele si masinile cu cenusa neagra in unele zone din capitala, conform fotografiilor publicate de Agentia nationala de gestionare a dezastrelor. Foto: (c) Esteban Biba / EPA Autoritatea aeronautica…