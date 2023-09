Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au declarat alerta sanitara in Romania! Unul dintre cele mai consumate produse alimentare de la noi pune in pericol sanatatea oamenilor. Mia mulți membri ai aceleiași familii au fost internați de urgența la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, cu simptome de botulism.

- Autoritațile din provincia indoneziana Java au declarat stare de urgența, in urma unui incendiu activ ce devasteaza o groapa de gunoi, de cateva zile. Fumul dens a facut victime printre locuitorii din zona. Mai mulți oameni au ajuns la spital, conform unui comunicat AFP.

- Bangladesh a raportat un numar record de cazuri de febra dengue pe fondul unui focar al acestei boli, care a ucis circa 500 de persoane de la inceputul acestui an, informeaza DPA. Expertii dau vina pe efectele schimbarilor climatice, pe urbanizarea masiva si pe lipsa de masuri pentru prevenirea si controlul…

- In Bangladesh, febra denga face ravagii. Ieri a fost inregistrat un numar record de decese, peste 280, mai mult de jumtatate dintre acestea in capitala Dhaka. Datele oficiale arata ca, de la inceputul anului, au fost infectate aproape 40 de mii de persoane.

- Noua persoane au murit prin inec pe litoral, de la inceputul sezonului estival, in alte 20 de cazuri pompierii reusind salvarea oamenilor din apa, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”. Aproape 900 de persoane au fost asistate medical de echipajele corturilor de…

- A fost o noapte de coșmar in insula greceasca Rodos, unde flacarile au continuat sa arda vegetatia. Autoritațile au decretat stare de urgența in insula, in timp ce pompierii se lupta cu incendiile pentru a noua zi consecutiva.

- Patru persoane au murit, iar alte cinci au fost date disparute, luni, in apele unor rauri sau lacuri din județele Bacau, Botoșani, Galați și Olt, a anunțat marți Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).