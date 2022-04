Stiri pe aceeasi tema

- Pep Guardiola (51 de ani), antrenorul lui Manchester City, a prefațat derby-ul pe care echipa sa il va juca cu Liverpool, in etapa #32 din Premier League. Manchester City - Liverpool se joaca pe 10 aprilie, de la ora 18:30. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport. Derby-ul…

- Chelsea, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor , potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon.Un alt duel intre o echipa engleza si una spaniola va fi cel car ele opune pe Manchester City, finalista de anul trecut, si Atletico Madrid,…

- Astazi, incepand cu ora 13:00 in Romania, va avea loc tragerea la sorți pentru sferturile Champions League. Evenimentul va putea fi urmarit live pe GSP.ro. Cele 8 echipe din sferturi sunt Atletico Madrid, Bayern Munchen, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid și Villarreal. In aceasta…

- Juventus a pierdut acasa cu Villareal, 0-3 (1-4 la general), și a fost eliminata din „optimile” Champions League, pentru al treilea an consecutiv. Dupa aceasta umilința, presa din Italia nu a avut mila de echipa lui Masssimiliano Allegri. Toate echipele calificate in „sferturi”: Bayern, Manchester City,…

- Thomas Tuchel, 48 de ani, antrenorul lui Chelsea, a devenit miercuri seara antrenorul cu cele mai multe victorii obținute in primele 50 de meciuri din Champions League! Chelsea s-a impus și in deplasarea de la Lille, scor 2-1, in returul „optimilor” Ligii și merge mai departe cu 4-1 la general.Toate…

- Fostul mijlocas al echipei Borussia Dortmund si consilier al clubului din 2018, Matthias Sammer, care este si consultant pentru Amazon Prime, a estimat, marti, intr-un program de televiziune, ca norvegianul Erling Haaland (21 de ani) va avea evolutii mult mai bune sub indrumarea antrenorului Pep Guardiola…

- Pep Guardiola (51 de ani) ar putea deveni selecționer dupa incheierea contractului cu Manchester City. Federația Olandeza de Fotbal pregatește o oferta pentru antrenorul spaniol. Conform The Sun, Pep Guardiola, care și-a exprimat public dorința de a deveni selecționer, ar putea prelua naționala Țarilor…

- Palmeiras Sao Paulo a devenit prima echipa braziliana care a reusit sa ocupe primul loc in clasamentul anual al Federatiei Internationale de Istorie si Statistica a Fotbalului (IFFHS), care a dat publicitatii joi ierarhia pe anul 2021, informeaza EFE, citata de Agerpres . „Pentru prima oara in istorie,…