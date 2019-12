Stiri pe aceeasi tema

- Concentrația de gaze cu efect de sera a crescut pana la un nou nivel record, indicand ca acțiunile de combatere a crizei climatice nu au avut pana in acest moment niciun efect asupra atmosferei, se arata intr-un raport al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), citat de publicația The Guardian. Potrivit…

- Politica germana postbelica are o reputație de moderație, consens, plus o ușoara nuanța de plictis. Însa au existat și momente foarte dramatice. În noiembrie 1959, spre exemplu, Partidul Social Democrat (SPD) și-a abandonat ambiția istorica de a substitui capitalismul cu socialismul, a renunțat…

- USR a transmis, marți, ca raportul MCV este „rezultatul concret al guvernarii PSD-ALDE”. Partidul considera ca o masura benefica pentru Romania, in contextul regresului semnalat de UE in ceea ce privește corupția, este proiectul USR privind desființarea Secției Speciale.„Cel mai dur raport…

- Romania a fost inexistenta la summitul ONU privind schimbarile climatice, organizat la New York luna trecuta, a spus, marți, Grațiela Gavrilescu, deputat și fost ministru al Mediului, la o conferința de profil. “Ne uitam in jurul nostru și vedem cum lumea se schimba. Fenomenele climatice care apar in…

- Acum stam așa: Romania e cu un lat de deget sub nivelul basic de digitalizare. Cuantificat și evaluat, statele dezvoltate au un grad de digitalizare de peste 70%, media europeana este de peste 50%. Romania e la 33%. Și asta nu-i totul: particularitatea Romaniei consta in aceea ca și puținul pe care-l…

- Intr-un interviu pe care l-a acordat in urma cu trei ani, regretatul regizor Alexandru Darie iși spunea ferm parerea despre societatea romaneasca. Intrebat ce il deranjeaza cel mai mult in Romania, in societatea in care traim, acesta a afirmat: "Ma deranjeaza foarte tare ipocrizia in politica, in gestionarea…

- "Politica statului sa fie o politica inteleapta" Presedintele Klaus Iohannis considera ca multe dintre modificarile legislative recente au bulversat sistemul românesc de învatamânt si ca ministrii PSD ai educatiei au schimbat prea des regulile din acest sistem. …

- Aproape 70% din suprafata tarii a intrat intr-un proces de aridizare din cauza schimbarilor climatice, iar irigatiile nu mai sunt suficiente pentru a proteja culturile de temperaturile extrem de ridicate, sustine presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", Valeriu…