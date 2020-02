Stiri pe aceeasi tema

- Dupa divorț, Boris Johnson incepe razboiul. Premierul britanic amenința cu negocieri dure, fara concesii la dresa UE Premierul britanic Boris Johnson va adopta luni o atitudine ferma si "fara concesii" la adresa Uniunii Europene, intr-un discurs care vizeaza definirea principalelor linii ale…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, a anuntat ca saptamana viitoare se va deplasa in Japonia si Australia pentru a lucra la convenirea unor acorduri comerciale, la doar cateva zile dupa ce tara sa a parasit Uniunea Europeana, informeaza AFP. Raab a explicat duminica, la postul…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a promis Londrei joi - in ajunul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) - ”enorme beneficii” ale unei apropieri dupa Brexit si a relativizat divergentele actuale intre cei doi aliati istorici, relateaza AFP potrivit news.ro.”Vrem sa punem…

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, va efectua o vizita la Londra pentru a încerca sa aplaneze divergențele cu aliatul istoric al Statelor Unite, în frunte cu cele legate de Huawei, înainte de a se angaja în formarea unei noi uniuni comerciale, anunța La Libre Belgique,…

- Potrivit Reuters , primul ministru britanic Boris Johnson a declarat ca cei care se opun utilizarii de echipamente de comunicații fabricate de Huawei in China, pentru implementarea noilor rețele 5G in Marea Britanie, trebuie sa spuna și care este tehnologie alternativa ce trebuie folosita in schimb.…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele american Donald Trump au spus luni ca asteapta cu nerabdare sa continue cooperarea stransa, precum si negocierea unui "acord de liber schimb ambitios" in cadrul unei convorbiri telefonice, a informat Downing Street. "Premierul a vorbit cu presedintele…

- Controlul asupra propriilor reguli de comerț exterior, legislație și sistemul de imigratie sunt cele trei puncte principale ale primului-ministru britanic, Boris Johnson, atunci când vorbește despre propunerea sa legata de brexit.Potrivit conservatorilor, daca partidul va obtine majoritatea…