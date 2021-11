Stiri pe aceeasi tema

- Un concert dedicat numaratorii inverse a 100 de zile pana deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing a avut loc in capitala Chinei. Evenimentul a fost organizat de China Media Group (CMG) și s-a bucurat de participarea a aproape 130 de artiști din mai multe țari europene. Președintele Comitetului…

- Ceremonia de inaugurare a Canalului Olimpic și a platformei digitale, parte a trustului China Media Grouop (CMG) a avut loc, luni, la Beijing. Acest canal de nișa este rezultatul parteneriatului strategic dintre CMG și Comitetul Internațional Olimpic și va dispune de un post TV și o platforma digitala.…

- Reuniunea aniversara organizata cu ocazia a 50 de ani de la revalidarea Republicii Populare Chineze ca membru in cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) a avut loc, luni, la Beijing. China a fost fondator al ONU, dar statutul de membru i-a fost blocat de Statele Unite pana in 1971. Președintele chinez…

- China așteapta ca Nicholas Burns, candidat la funcția de ambasador al SUA la Beijing, sa joace un rol constructiv in impulsionarea relațiilor dintre cele doua țari. In cadrul audierii organizate de Senatul Statelor Unite, Nicholas Burns a solicitat respectarea principiului existenței unei singure Chine.…

- Potrivit datelor statistice, sectorul telecomunicațiilor din China a crescut cu 28% fața de aceeași perioada a anului trecut. Mai mult, veniturile obținute din astfel de operațiuni au crescut cu 8,4%. In prezent, in China funcționeaza unin total 1.159 milioane de stații de baza 5G, iar numarul terminalelor…

- Dupa o aprindere in Grecia marcata de proteste ale activistilor pentru drepturile omului opusi Chinei, flacara olimpica a ajuns miercuri la Beijing, oras care va gazdui Olimpiada de iarna din februarie 2022, conform news.ro Ceremonia oficiala a avut loc in Turnul Olimpic, o gigantica structura…

- Cercetatorii au descoperit o noua boala genetica rara ce afecteaza copiii, anunțând totodata un posibil tratament pentru aceasta prin administrarea unui medicament în timpul sarcinii pentru a preveni mutația genetica ce cauzeaza „Sindromul Zaki”, relateaza MedicalXpress.Oamenii…

- Potrivit unei notificari publicate pe site-ul bancii centrale, va fi ilegal ca rezidenții chinezi sa cumpere criptomonede din strainatate și chiar sa fie implicați in marketing sau asistența tehnica in legatura cu afacerile in care sunt folosite monede virtuale.Guvernul de la Beijing pare sa se pregateasca…