Daca in martie 2022 am avut confirmarea ca Rockstar lucreaza la GTA 6 si apoi scapari legate de orasele in care vom ajunge, acum si in aprilie aflam detalii. E clar faptul ca avem de-a face cu cel mai asteptat joc al ultimului deceniu. Un insider apropiat de Rockstar Games ar avea informatii. Se pare ca titlul trebuia sa vina in perioada sarbatorilor de iarna in 2023, dar echipa nu se misca in ritmul dorit si GTA 6 va debuta la inceput de 2024, cel mai devreme. Surse de pe Twitter au aflat si ca GTA 6 va avea ca poveste principala doi frati, care au fost separati in 2003. Suna a telenovela, dar…