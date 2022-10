Stiri pe aceeasi tema

- Guilherme Garutti (28 de ani), fundașul central de la Mioveni, a oferit un interviu pentru Libertatea in care a vorbit despre viața sa in Romania. CS Mioveni - FCU Craiova se joaca azi, de la 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport Stoperul…

- CS Mioveni a obținut prima sa victorie in acest sezon al SuperLigii. Echipa antrenata de Flavius Stoican s-a impus vineri pe terenul echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 1-0, in primul meci al etapei cu numarul 9.

- Conducerea clubului CS Mioveni a anuntat ca, incepand de miercuri, 24 august, Flavius Stoican este noul antrenor principal al echipei de fotbal. In varsta de 45 de ani, Stoican a semnat un contract valabil pe un an, obiectivul fiind mentinerea in Superliga. In momentul de fata, CS Mioveni ocupa ultimul…

- Justitia americana a inculpat pentru „furt de identitate” un cuplu care a trait timp de 35 de ani sub numele de bebelusi decedati, un dosar marcat de suspiciunea de spionaj. Walter Primrose si sotia sa, Gwynn Morrison, ambii nascuti in 1955, au fost arestati vineri in Hawaii. Potrivit documentelor judecatoresti,…

- Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Rezultatele inregistrate: Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 FC Argeș – UTA, sambata 2-0 CFR Cluj – Rapid 1-0 Farul – U Craiova 1948 2-1 FCSB…

- Sezonul 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania, redenumita Superliga, debuteaza azi, 15 iulie. Derby-ul primei etape este CFR Cluj – Rapid, programat sambata, 16 iulie, de la ora 21:30. Programul primei etape: Vineri: ora 18.30: Hermannstadt – CS Mioveni ora 21.30: Universitatea Craiova…

- Pana la startul Superligii, Comisia Centrala a Arbitrilor va prezenta tuturor echipelor participante informațiile necesare pentru primul sezon cu asistența video. Alexandru Deaconu, manager VAR in Romania, s-a intalnit deja cu jucatorii și staff-urile mai multor echipe din prima liga - CS Mioveni, FCSB,…