- In direct, la GSP Live, Ionuț Puțanu (28 de ani) a acceptat sa vorbeasca despre cariera sa tumultoasa. „Toate amintirile negative le-am inchis intr-o cutie și am aruncat cheia. Acum trebuie sa caut cheia”, a spus fostul fundaș central crescut de Academia Hagi Ionuț Puțanu (28 de ani) era acum un deceniu…

- O ampla operațiune pentru evacuarea supravietuitorilor Holocaustului din Ucraina este in plina desfasurare, relateaza New York Times . Pana acum, 78 din cei aproape 10.000 aflați in țara invadata de forțele ruse au ajuns in siguranța in Germania. In varsta și cu sanatatea fragila, 78 de supraviețuitori…

- Fostul handbalist Petre Ivanescu a decedat astazi, la doar doua saptamani inainte de a implini varsta de 86 de ani. CS Dinamo a anunțat ca fostul handbalist Petre Ivanescu, stabilit de peste 5 decenii in Germania, unde a activat ca antrenor, s-a stins astazi din viața in orașul Essen. Petre Ivanescu…

- La data de 3 septembrie 1997, nationala Romaniei ocupa locul 3 in lume! Dupa Brazilia si Germania. Astazi, aceste doua echipe sunt, in continuare, in Top 15. Romania, in schimb, se apropie de un minim istoric!

- Cheia rezolvarii razboiului din Ucraina nu sta nici in Rusia, nici in Ucraina, nici in SUA, ci in Israel, potrivit unor surse Realitatea. In aproximativ doua saptamani, se va ajunge la un acord de pace mediat de Israel. De ce Israel? Fiind țara non-NATO, singura dintre cele numite "democratice" care…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei va face parte din urna a treia valorica pentru tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului European din 2024, din Germania. „Tricolorii” iși vor afla adversarii pe 31 martie. Dupa ce a ratat calificarea la Mondial, naționala antrenata de Xavi Pascual cauta…

- Un roman muncitor a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce un teribil accident de la locul de munca i-a adus decesul. Tanarul lucra in construcții și avea varsta de 25 de ani. Familia lui este plina de durere și nu poate accepta ceea se s-a intamplat.

Ministerul german al Apararii a activat "masuri de alerta nationala" in urma atacului rus din Ucraina, informeaza dpa.