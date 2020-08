Liga Profesionista de Fotbal a trimis la UEFA o solicitare in care intreaba cum trebuie sa se procedeze cu meciul Astra - Craiova, amanat, dupa ce echipa giurgiuveana a raporat ca are mai mulți jucatori infectați cu COVID-19, noteaza Gazeta Sporturilor.De asemenea, LPF a cerut lamuriri și in privința partidei FCSB - Astra, care trebuia sa aiba loc luni, dar care, in situația data, nu se poate disputa.”Am facut o solicitare la UEFA sa vedem daca, in cazul in care aceste meciuri nu vor influenta clasamentul final, ar putea sa se dispute si dupa 3 august. Asteptam raspuns, am prezentat o argumentație…