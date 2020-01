Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan vine cu o noua ediție incendiara GSP Live. Vineri dimineața, de la 09:01, in direct de la hotelul RIN din București, Ionuț Negoița va lua parte la o discuție cu jurnalistul GSP, legata de viitorul clubului din Ștefan cel Mare. ...

- Invitat in direct la GSP Live, campionul olimpic Ștefan Rusu a povestit doua momente delicate prin care a trecut in ultimii ani: o boala teribila și o concediere pe motive politice. Ștefan Rusu este cel mai titrat luptator din istoria Romaniei. Campion mondial, campion olimpic in 1980, la Moscova, fostul…

- Pe 26 martie, Islanda și România se vor duela în semifinalele din play-off-ul Ligii Națiunilor, ultima modalitate prin care se poate ajunge la Euro 2020. Partida ar trebui sa aiba loc la Reykjavik, nordicii fiind gazda disputei care are loc într-o singura manșa, eliminatorie.Pe…

- Imagini accident GRAV in Baia Mare in urma cu putin TIMP. DOUA MAȘINI facute PRAF in urma IMPACTULUI Din informatiile primite doua autoturisme au fost avariate pe b-dul Bucuresti dupa un accident de circulatie. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU…

- BUCURESTI, 19 dec – Sputnik, Doina Crainic. Raspunzand unei sesiuni de intrebari din partea reporterilor de la Moscova, Putin a declarat joi, in cadrul conferintei anuale de presa, ca Rusia este pregatita „sa reinnoiasca noul acord START actual”, chiar daca se va intampla si la sfarșitul acestui…

- Tacut cu presa din Romania, Ion Iliescu a oferit un amplu interviu agentiei de presa TASS din Rusia in contextul implinirii a 30 de ani de la Revolutia Romana. Fostul presedinte vorbeste despre Decembrie 1989, despre situatia din PSD si despre relatiile dintre Bucuresti si Moscova. Interviul este realizat…

- Schimbul de replici intre Custodele Coroanei Romaniei, Majestatea Sa Margereta și Moscova este pe cale sa degenereze. Alianța Naționala pentru Restaurarea Monarhiei a reacționat in urma raspunsului pe care Ambasada Rusiei la București i l-a dat Majestații Sale Margareta și i-a cerut președintelui…

- Astfel, compania va percepe tarife de la 119 euro pentru bilete dus-intors intre Bucuresti si Atena, Istanbul, Frankfurt, Munchen, Roma, Chisinau, Hamburg, Tbilisi, Tel Aviv, Salonic, Praga, Stockholm, Belgrad, Torino si Lyon. Tarife incepand cu 139 de euro, dus-intors, cu toate taxele incluse,…