- VIITORUL - DINAMO 1-0. Gabi Raduța, fostul șef al Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo, a analizat la GSP Live infrangerea suferita de „caini” in deplasare cu Viitorul, scor 0-1. Dat afara de la Dinamo in urma cu doar cateva zile, Gabi Raduța a facut o noua analiza aspra situației din club, comentand…

- Dinamo a activat clauza de rescumparare a lui Ion Gheorghe (20 de ani), mijlocașul drepta de la FC Voluntari care a marcat in poarta „cainilor” in meciul din etapa trecuta. Plecat de la Dinamo la Voluntari in vara lui 2018, Gheorghe a impresionat in aceasta perioada, marcand in doua meciuri consecutive:…

- Dinamo și-a continuat seria dezastruoasa din play-out și a pierdut și cu FC Voluntari, scor 0-1. „Cainii” sunt pe utimul loc in Liga 1 și sunt in mare pericol sa retrogradeze pentru prima oara in istorie. Ultimul eșec al lui Dinamo a fost produs de un jucator crescut in „Ștefan cel Mare”. Mijlocașul…

- Dinamo a pierdut cu FC Voluntari, scor 0-1. Golul a fost marcat de Ion Gheorghe (20 de ani), un mijlocaș care a inceput fotbalul la academia „cainilor”. „Am jucat 13 ani aici și cand trebuia sa mi se dea și mie șansa sa joc, am fost trimis sa ma antrenez singur. Nu am niciun sentiment pentru aceasta…

- Dinamo a pierdut al 3-lea joc consecutiv in play-out, 0-1 cu FC Voluntari, și ramane ultima in Liga 1. Ilfovenii s-au impus in Ștefan cel Mare grație golului marcat de Ion Gheorghe, jucator crescut la juniorii lui Dinamo, in minutul 76. „Cainii” au inceput modest partida, dar au sunat revenirea la…

- Gabi Raduța, șeful Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo, a fost prezent vineri la GSP Live, unde a analizat derby-ul pierdut categoric de „caini” in fața FCSB-ului, scor 0-3. Omul care s-a ocupat de juniorii lui Dinamo de cand clubul a fost preluat de Ionuț Negoița regreta ca puștii din Academie…

- Gabi Raduța, șeful Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo, a vorbit despre situația ingrijoratoare de la club și i-a criticat pe cei care conduc echipa. Ca la Dinamo, la nimeni! Aceasta este concluzia trista la care ajung de multe ori suporterii „cainilor" cand citesc și afla despre diverse detalii…