- David Popovici a ales sa-și petreaca vacanța de dupa Campionatele Mondiale din Japonia la Teleaga, in Prahova. Dupa ce a luat locul 4 la 200 de metri liber și locul 6 la 100 m liber in cadrul Campionatelor Mondiale de la Fukuoka, Popovici a decis sa mearga sa se relaxeze tot la apa. Astfel a mers la…

- David Popovici a ales o destinație interna de vacanța dupa participarea la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Inotatorul de 18 ani a fost surprins zilele trecute la Baile Sarate Telega, o locație din Prahova cunoscuta pentru beneficiile ei terapeutice. Cel mai in voga sportiv al Romaniei a oferit…

- David Popovici a terminat pe locul șase in ”proba regina” a natației, 100 m liber, de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Inotatorul, deținatorul recordului mondial la aceasta cursa, a oferit prima reacție dupa acest nou eșec. El a facut o promisiune și și-a avertizat adversarii. Reacția lui David…

- Veste trista pentru David Popovici! Celebrul inotator a pierdut finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Sportivul nu și-a pastrat titlul pe care l-a obținut in urma cu un an.

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de natatie de la Fukuoka, cu cel mai bun timp al semifinalelor, 1:44:70. Inotatorul roman David Popovici, campion mondial en titre in probele de 100 si 200 de metri liber, s-a calificat in finala probei de 200…

- David Popovici a luat startul la Campionatele Mondiale de Natație din Japonia, de la Fukuoka. Inotatorul roman s-a calificat in semifinalele cursei de 200 metri liber cu al treilea timp al seriilor. Cand vor avea loc semifinalele și cu cine va lupta David Popovici pentru medalia de aur. Ce timp a avut…

- David Popovici este deja in Țara Soarelui Rasare, unde se pregatește pentru Campionatele Mondiale de la Fukuoka, ce debuteaza pe 23 iulie, recordmenul mondial intrand in concurs a doua zi. David Popovici, dublu campion mondial anul trecut, la 100 și 200 metri, este extrem de atent in pregatirea Campionatelor…

- Inotatorul american Caeleb Dressel, septuplu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice si care a revenit in bazin dupa o absenta indelungata, a ratat si ultima sa sansa de calificare la Campionatele Mondiale de la Fukuoka (14-30 iulie), informeaza AFP. CITESTE SI Americanul Christopher Eubanks a cucerit…