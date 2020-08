Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Varga nu apare in acte ca patron sau actionar majoritar (62% dintre acțiunile de la CFR Cluj sunt detinute de Marian Bagacean), dar toata lumea stie ca el este cel care conduce clubul. FOTO Mihai Stoica, ironie maxima la adresa Craiovei. Postare dementiala a oficialului de la FCSB…

- CRAIOVA - CFR CLUJ. Ardelenii au marcat golul cu numarul 3 dupa un penalty controversat obținut de Paulo Vinicius (35 de ani). Craiova și CFR Cluj, primele doua clasate din Liga 1, se intalnesc ACUM in meciul care decide campioana, liveTEXT și VIDEO pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, Digi Sport…

- Stefan Radu (33 de ani) a fost complice la al treilea esec al lui Lazio in lant, primind 5 in Gazzetta dello Sport. Dupa meci, Acerbi s-a contrat cu seful medicilor, iar patronul Lotito a bagat echipa in cantonament. Lazio e la podea, sac de box pentru orice adversar. Echipa cu cea mai buna defensiva…

- Pana in actualul weekend, in Top 4 campionate ale Europei, procentajul a scazut la o exact treime, fata de 37,5 la suta, cat reprezinta bilantul succeselor oaspetilor din total! Trendul e mai echilibrat in LaLiga, Serie A si Premier League, dupa cum a prezentat situatia Gazzetta dello Sport. Nu doar…

- Maurizio Sarri (61 de ani), antrenorul lui Juventus, e sub mare presiune dupa esecul din finala Cupei Italiei contra lui Napoli. Gazzetta dello Sport sustine ca „a pierdut vestiarul, fanii il contesta!". Nici nu a reinceput sezonul in Serie A ca Juventus are serioase probleme. Nu atat de lot, dupa doua…

- Bologna, formație din Serie A, a raportat un caz suspect de coronavirus printre membrii staff-ului echipei. Dupa 3 seturi de teste negative, a venit randul ca unul dintre rezultatele din al patrulea set de verificari sa iasa pozitiv. Numele persoanei in cauza nu a fost dezvaluit de club, informeaza…

- Dupa ce Gazzetta dello Sport a anunțat ca Genk s-a desparțit de Ianis Hagi și ca mijlocașul va ramane definitiv la Rangers, belgienii anunța ca formatia flamanda vrea sa aduca un alt roman in locul lui.Este vorba despre Vlad Dragomir, cel care evolueaza la Perugia, in Serie B.Italienii au obținut, in…