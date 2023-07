Stiri pe aceeasi tema

- ANCHETA de la caminele groazei din Ilfov, noi detalii șocante. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a descins in centrele groazei din Ilfov. Comisarii au gasit alimente expirate, condiții improprii pentru cei care erau cazați acolo. Un centru a fost inchis definitiv, iar alte doua au…

- Scene uluitoare petrecute, noaptea trecuta, in municipiul Targoviște! Un tanar de 33 de ani a amenințat ca se arunca de la etaj, dupa ce inițial și-ar fi amenințat mama, cu care se afla in apartamentul pe care il blocase. In urma intervenției la fața locului a pompierilor, jandarmilor, polițiștilor…

- Miercuri seara, dupa o prima repriza care s-a consumat la Parlament, unde a avut loc audierea in comisiile de specialitate a viitorilor miniștri din Cabinetul Ciolacu, mai mulți lideri AUR, in frunte cu președintele George Simion, au descins la Targoviște, oficial pentru a prezenta programul de guvernare…

- Datoria fața de patrie se manifesta in mai multe feluri. Reprezentanți ai Unitații militare 01296 Targoviște au ales sa o manifeste și printr-o acțiune de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Dambovița. Mai mulți militari s-au mobilizat pentru a veni astfel in sprijinul oamenilor și al…

- Stația de carburanți RST Targoviște ii premiaza pe dambovițenii care susțin din tribune echipa de fotbal Chindia, in primul meci pe noul stadion "Eugen Popescu". Astfel, toți cei care trec prin stația de carburanți, indiferent daca alimenteaza sau nu, și prezinta biletul la meciul din aceasta seara…

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, a vorbit dupa 3-0 cu CSA Steaua despre cel mai in forma jucator al sau, Lamine Ghezali. Extrema de 23 de ani a venit la Dinamo in vara, dupa ce i-a expirat contractul cu Saint Etienne, unde era din 2014. A inscris 8 goluri pentru „caini”, devenind un jucator exponențial…

- Calin Matei va ocupa, incepand din iunie 2023, pozitia de director general in cadrul Groupama, acesta preluand functia de la Francois Coste, care va ramane membru in Consiliul de Administratie al companiei si va prelua un nou rol in cadrul Grupului Groupama, conform unui comunicat remis, miercuri, Agerpres.Calin…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 609 posturi vacante, din care pentru: studii superioare – 35; pentru persoanele calificate in diverse meserii – 532; muncitori necalificati – 42 Dintre acestea…