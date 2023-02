Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (64 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit in intervenția de 20 de minute de marți și despre situația nelicențiatului Mihai Pintilii, in continuare „strans cu ușa” de regulamentele care nu-i permit sa conduca echipa de pe banca și sa se comporte precum un antrenor clasic. ...

- Ilie Dumitrescu a analizat prestația celor de la FCSB dupa victoria cu FC Voluntari, 2-1. Fostul mare internațional a apreciat evoluția elevilor lui Mihai Pintilii și l-a laudat și pe patronul Gigi Becali pentru ca acesta nu mai cere schimbarea anumitor jucatori la pauza. Ilie Dumitrescu a remarcat…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre meciul pierdut de echipa lui, 2-3 cu Farul, dupa ce a luat doua goluri in ultimele doua minute. Omul de afaceri spune ca nu este suparat din cauza rezultatului și a dezvaluit cum a glumit cu managerul Mihai Stoica dupa meci. In plus, Becali susține ca schimbarile…

- Ilie Dumitrescu (53 de ani) crede ca Ionuț Luțu (47 de ani) chiar este o varianta pentru banca celor de la FCSB. Ilie Dumitrescu este sigur ca Gigi Becali nu va apela in viitorul apropiat la un antrenor cu experiența. Fostul internațional a lansat o propunere interesanta. Crede ca Ionuț Luțu, „mana…

- Victor Pițurca, 66 de ani, nu crede in strategia FCSB, echipa fara un antrenor principal cu puteri depline. In acte, A1 figureaza Leo Strizu, antrenamentele le conduse insa delegatul fara nicio licența Mihai Pintilii, dar cele mai importante decizii sunt luate de patronul Gigi Becali. Deși FCSB a ajuns…

- FCSB. Malcom Edjouma a pierdut postul de titular dupa plecarea lui Nicolae Dica și a aflat ca noul antrenor Mihai Pintilii i se plange patronului Gigi Becali de el ca nu se pregatește serios. Din acest motiv Becali vrea sa-l cedeze la MOL Fehervar, transfer pe care fotbalistul il respinge vehement.…

- Leo Strizu este noul antrenor principal de la FCSB. Este „paravanul” pe care Gigi Becali l-a gandit pentru ca Mihai Pintilii sa poate conduce echipa in campionat, deși nu are licența PRO așa cum spune regulamentul. Tehnicianul a participat la conferința de presa, desfașurata inaintea partidei cu FC…

- Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din FRF, clarifica situația lui Mihai Pintilii de la FCSB, pe care Gigi Becali l-a investit ca „principal” sub acoperire. Pintilii nu are nici macar carnetul de antrenor, pe care-l va obține peste un an și jumatate, și va fi suspendat daca va da indicații in…