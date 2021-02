GSK anunta in acest comunicat ca va ajuta, intr-o prima etapa, anul acesta, la productia unui prim vaccin, creat deja de catre CureVac, care se afla, in prezent, in faza 3 a testelor clinice. Acest vaccin vizeaza variantele care au aparut si pe cele care ar putea aparea ulterior, potrivit celor doua grupuri, care au stabilit deja legaturi, dupa ce GSK a achizitionat - in iulie - 10% din capitalul companiei germane in domeniul biotehnologiei. Lucrul incepe imediat, cu speranta unui succes in 2022, in functie de unda verde a autoritatilor sanitare. Acordul prevede ca GSK sa plateasca 150 de milioane start-up-ului…