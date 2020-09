Stiri pe aceeasi tema

- Adunarile sociale de peste sase persoane vor fi ilegale in Anglia. Masura intra in vigoare pe 14 septembrie, iar amenzile vor fi usturatoare. Guvernul urmeaza sa stabileasca o lista cu exceptii.

- Adunarile sociale de peste sase persoane vor fi interzise in Marea Britanie. Masura intra in vigoare pe 14 septembrie, iar amenzile vor fi usturatoare. Guvernul urmeaza sa stabileasca o lista cu exceptii.Guvernul britanic a decis sa impuna, incepand de luni, 14 septembrie, interzicerea grupurilor…

- Adunarile sociale mai mari de 6 persoane vor fi considerate ilegale in Anglia de luni, 14 septembrie, din cauza creșterii numarului de persoane infectate cu COVID-19, dar vor fi și anumite excepții.Potrivit BBC, interdicția se va aplica atat persoanelor care se intalnesc in aer liber, cat și celor care…

- Adunarile sociale de peste sase persoane vor fi interzise in Anglia de luni – cu unele exceptii -, pe fondul unei cresteri accentuate a cazurilor de coronavirus. Noua regula va limita la sase grupurile care se intalnesc atat in interior, cat si in aer liber. Regula nu se va aplica scolilor, locurilor…

- Guvernul a aprobat modificarea regulilor de organizare a evenimentelor private, cum sunt nunțile, un botezurile sau a altor evenimente privat. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Adunarile publice cu peste 5.000 de persoane sunt interzise in Franta pana la 30 octombrie, a anuntat, marti, premierul Jean Castex, anunța news.ro.Prelungirea acestei masuri a fost decisa deoarece situatia epidemiologica din Franta s-a degradat, a spus Castex. Citește și: Șoc total…

- Guvernul de la Atena a anunțat aceasta masura joi, 6 august, in urma unei cresteri a contaminarilor cu Covid-19. Doar frontiera cu Bulgaria nu este inchisa noaptea, relateaza postul BFMTV.Saptamana trecuta, autoritațile din au instituit obligativitatea purtarii maștii de protecție in toate locurile…

- Sute de persoane au protestat duminica la Londra fata de purtarea obligatorie a mastilor, care urmeaza a fi instituita incepand de vineri in toate magazinele din Anglia. Mastile au devenit obligatorii in mai multe tari din toata lumea, inclusiv in SUA la saptamani bune de la debutul pandemiei, in contextul…