Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a indemnat, marti, Israelul si grupurile islamiste palestiniene din Fasia Gaza sa inceteze confruntarile militare, informeaza agentia de presa Reuters. Lloyd Austin a vorbit marti, prin telefon, cu ministrul israelian al Apararii, Benjamin Gantz,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a cules, vineri, o papadie de pe peluza de langa Casa Alba, apoi i-a oferit-o ​​primei doamne Jill Biden, in timp ce mergeau spre elicopterul Marine One, care urma sa-i transporte pe cei doi in Georgia, informeaza Reuters . Joe Biden s-a oprit, s-a aplecat și a rupt ușor…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a anuntat vineri ca a publicat recomandari noi care vor permite oficialilor americani sa sa intilneasca mai usor cu oficiali din Taiwan, transmite Reuters. ”Aceste recomandari noi liberalizeaza contactele cu Taiwanul, in conformitate cu relatiile noastre…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a confirmat luni, intr-o convorbire telefonica cu seful administratiei prezidentiale ucrainene, Andrii Yermak, sprijinul SUA pentru suveranitatea Ucrainei si integritatea sa teritoriala, conform unui comunicat de presa al Casei…

- Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite si-a imbunatatit semnificativ estimarile referitoare la cresterea economiei americane, dar a indicat, miercuri, ca este improbabil ca dobanzile sa fie majorate inainte de sfarsitul anului 2023, in pofida imbunatatirii perspectivei si a accelerarii inflatiei…

- Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, controlata de democrati, a adoptat miercuri un important proiect de lege privind reforma electorala, care ar urma intre altele sa modifice procedurile de vot si sa ceara statelor americane sa cedeze misiunea redefinirii circumscriptiilor unor comisii independente,…

- Autoritatile ungare au retinut pana acum in acest an peste 15.300 de migranti ilegali la granitele Ungariei, a afirmat consilierul premierului ungar pentru securitate interna, citat de MTI. In acelasi timp, autoritatile au lansat urmariri impotriva a 174 de indivizi pentru trafic de persoane,…

- Compania Pfizer ar urma sa trimita Statelor Unite peste 13 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 pe saptamana pana la mijlocul lunii martie, majorand de peste doua ori livrarile comparativ cu inceputul lui februarie, afirma un director al grupului farmaceutic in textul interventiei pe care…