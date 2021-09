Stiri pe aceeasi tema

- Drumul de legatura dintre municipiul Timisoara si Autostrada A 1 va fi construit cu fonduri europene, valoarea totala a investitiei fiind de circa 260 de milioane lei din care aproape 190 de milioane finantarea europeana nerambursabila prin Fondul de Coeziune, au transmis reprezentantii CNAIR.

- Pe șantierul viitorului drum de legatura intre Timișoara și autostrada A1, de pe Calea Aradului, s-a facut in sfarșit un prim pas concret, arheologii realizand primele cercetari argeologice. Predarea amplasamentului catre constructor a avut loc la inceputul lunii martie. Finalul saptamanii precedente…

- Planuri de calatorie date peste cap pentru doi egipteni, duminica, in Vama Cenad. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa plece ilegal din Romania spre Ungaria, ascunși sub bagaje, in portbagajul unei mașini. Șoferul, tot un egiptean, avea permis de ședere provizorie emis…

- Acțiune a polițiștilor de frontiera, in colaborare cu celelalte structuri ale MAI, in ultimele 5 zile, la Timișoara. Oamenii legii au gasit pe strazi aproape 100 migranți care nu iși justificau prezența in zona. Cei mai mulți aveau documente temporare de ședere in Romania.

- Doua accidente de circulație au avut loc, sambata, 10 iulie, ambele soldandu-se cu victime. Noua persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz s-a rasturnat pe autostrada dintre Timișoara și Lugoj. Spre seara, un autoturism a fost lovit de tren, in județul Olt, șoferul fiind transportat la spital. Accidentul…

- Doisprezece migranti au fost gasiti intr-un camion pe autostrada M25 din Marea Britanie dupa ce politia a primit un apel telefonic prin care era informata ca in vehicul se afla mai multe persoane ce faceau eforturi disperate pentru a putea respira, transmite joi dpa, potrivit Agerpres. Serviciile…

- Politistii de frontiera de la Moldova Veche – I.T.P.F. Timisoara au depistat opt migranți din Egipt si Somalia, care au incercat sa intre ilegal in tara, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. Marți dimineața, in jurul orei 04.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…