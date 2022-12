Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ultimului podcast al lui Joe Rogan de pe Spotify, gazda a urmarit cu surprindere un interviu acordat de Sam Bankman-Fried catre New York Times. A descoperit un miliardar cu un comportament bizar, cu pupile dilatate si tremurand in fata camerei. Intre timp au iesit la iveala multiple dedesubturi:…

- Donald Trump, care si-a anuntat recent candidatura in alegerile prezidentiale din 2024, a refuzat intotdeauna sa-si faca publice declaratiile fiscale pe cand se afla la Casa Alba – lucru pe care l-au facut toti presedintii americani incepand din anii ’70 – si s-a adresat justitiei pentru a bloca o cerere…

- FTX, a treia cea mai mare platforma de exchange de criptomonede, si-a declarat falimentul, dupa ce mai bine de 1 miliard de dolari din fondurile clienților au disparut, transmite Reuters. Ar fi vorba despre o lipsa de 1,7 miliarde sau chiar 2 miliarde, noteaza News.ro. Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried,…

- Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat in secret 10 miliarde de dolari din fonduri ale clientilor de la FTX catre compania de tranzactionare a lui Bankman-Fried, Alameda Research, au declarat sursele. O parte din acest total a disparut de atunci, au spus sursele. O sursa a estimat suma lipsa…

- Bitcoin a scazut miercuri la 16.521,60 dolari pe unitate, cel mai redus nivel din noiembrie 2020, pe fondul declinului generalizat al pietei critomonedelor, pentru a doua zi consecutiv, investitorii analizand consecintele preluarii FTX de catre Binance, pentru a o salva dintr-o criza de lichiditate,…

- Directorul executiv al FTX a pierdut aproximativ 14,6 miliarde de dolari - aproape 94- din averea sa totala - potrivit Bloomberg Billionaire Index. Directorul general al FTX, Sam Bankman-Fried, a disparut din Bloomberg Billionaires Index, dupa ce averea sa personala estimata s-a prabusit cu aproape…

- Bitcoin a scazut marti cu 10%, la 18.705,02 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. Intre timp, ether scazut cu 14%, la 1.377,90 dolari pe unitate. Cele mai valoroase doua criptomonede in functie de capitalizarea pietei recuperasera initial din pierderi, dupa ce au atins cel mai redus nivel al sesiunii,…