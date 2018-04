Stiri pe aceeasi tema

- Inaltei Curți i s-a solicitat de catre victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 indisponibilizarea tuturor bunurilor celor ce se fac responsabili pentru infracțiunile contra umanitații care au avut loc in acele zile. In solicitare, Asociația 21 Decembrie 1989, parte vatamata in proces, a aratat…

- Compania de logistica United Parcel Service da in judecata Uniunea Europeana pentru despagubiri in valoare de 1,7 miliarde de euro, dupa ce organele europene de reglementare s-au opus in mod eronat preluarii firmei de livrari TNT Express, de catre compania UPS, potrivit Bloomberg. UPS vrea…

- Drake a donat 1 milion de dolari și a filmat reacțiile oamenilor. Noua piesa a lui Drake, ”God’s Plan” a reușit sa induioșeze internauții, dupa ce muzicianul a aparut in videoclipul piesei donand aproape un milion de dolari comunitații din Miami, Florida, scrie libertatea.

- Un tanar cuplu foarte indragostit și proaspat casatorit era in noaptea nunții, iar mireasa i-a cerut soțului 20 de dolari pentru prima lor noapte drept soț și soție. Barbatul, nerabdator și fara sa se gandeasca prea mult, i-a dat. Dar același scenariu s-a repetat de fiecare data cand au avut relații…

- Seful Sectorului Politiei de Frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, a fost trimis in judecata dupa ce ar fi constrans o persoana sa-i dea 60.000 de dolari din cei 135.000 de dolari pe care-i avea, in momentul trecerii granitei, in conditiile in care sumele de bani la vama nu trebuie declarate.

- Mariah Carey a fost data in judecata de un organizator de spectacole, care ii cere cantaretei despagubiri de 3 milioane de dolari, dupa ce aceasta si-a anulat mai multe concerte in America de Sud, informeaza voici.fr.

- Sculptorul britanic de origine indiana Anish Kapoor a donat 1 milion de dolari in beneficiul a cinci asociatii de caritate care sprijina refugiatii din intreaga lume, miercuri, pentru a incerca sa atenueze aceasta criza sociala ce a capatat o amploare globala, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.Artistul,…