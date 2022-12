Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia paramilitara Wagner ia in calcul sa recruteze femei detinute in inchisorile rusesti si sa le trimita sa lupte in Ucraina, dupa ce a procedat in mod similar si cu barbatii, a declarat miercuri patronul sau Evgheni Prigojin, relateaza AFP.

- NewsGuard a descoperit ca TikTok gazduiește sute de videoclipuri care promoveaza binecunoscutul grup de mercenari ruși Wagner cu imagini și muzica violenta. Aceste videoclipuri au fost vizionate de peste un miliard de ori. „M-am trezit in aceasta pivnița, unde mi-au spus ca voi fi judecat”, explica…

- Evgheni Prigojin, seful grupului rus de mercenari Wagner, a confirmat ca un cetatean din Zambia, ucis la 22 septembrie, a murit luptand in Ucraina si ca fusese recrutat dintr-o inchisoare rusa, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Oficialii ruși vor sa mai stavileasca influența șefului grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, finanțatorul așa-numitei armate private a lui Vladimir Putin, prin crearea unei noi structuri care folosește mercenari recrutați din inchisorile Rusiei de pe teritoriile ocupate in Ucraina,…

- Guvernul Zambiei spune ca un student zambian, Lemekhani Nathan Nyirenda, a „murit pe frontul de lupta al conflictului dintre Rusia și Ucraina”. Zambia a cerut Rusiei sa ofere informații despre modul in care „cetațeanul zambian care ispașește o pedeapsa cu inchisoarea la Moscova, a fost recrutat pentru…

- Organizația de mercenari Wagner, pana de curand extrem de secreta, a continuat sa iși sporeasca profilul public vineri, cand a deschis un nou sediu și un centru tehnologic in cel de-al doilea oraș ca marime din Rusia, Sankt Petersburg, scrie The Moscow Times . Cladirea cu mai multe etaje și cu fațada…

- Omul de afaceri rus și aliatul lui Putin, Evgheni Prigojin, a admis ca a fondat grupul de mercenari Wagner și a confirmat prezența acestuia in țari din America Latina și Africa. Este prima confirmare publica a acestei legaturi pe care Prigojin, poreclit ”Bucatarul lui Putin”, a negat-o anterior. Intr-o…