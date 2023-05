Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 22 mai, grupul paramilitar rus Wagner a anuntat ca fortele sale se vor retrage din Bahmut incepand cu 25 mai pana cel tarziu pe 1 iunie si vor ceda pozitiile lor armatei regulate ruse, dupa ce au revendicat capturarea acestui oras-simbol din estul Ucrainei, informeaza AFP și Agerpres . ”La periferia…

- Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner, a acuzat joi armata rusa ca s-a retras peste o jumatate de km la nord de orasul ucrainean Bahmut, lasand descoperite flancurile fortei paramilitare, transmite Reuters. Agentia nu a fost in masura sa verifice afirmatia lui Prigojin si nu a reusit…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, numit și „Bucatarul lui Putin” a declarat ca trupele sale nu vor mai lua prizonieri de razboi ucraineni, ci ii vor omori pe toti inamicii, ca reactie la ceea ce el a descris ca fiind executia unuia dintre oamenii sai de catre fortele Kievului,…

- Evgheni Prigojin, șeful și fondatorul grupului rus de mercenari Wagner, a anunțat sambata, 17 martie, ca intenționeaza sa recruteze aproximativ 30.000 de noi luptatori pana la jumatatea lunii mai a acestui an, relateaza CNN și Reuters . Prigojin a mai afirmat ca organizația sa paramilitara recruteaza…

- Gruparea de mercenari Wagner a deschis 58 de centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, potrivit unui anunț facut vineri, 10 martie, de liderul și fondatorul acestei organizații paramilitare, Evgheni Prigojin, informeaza agențiile…

- Vladimir Putin a oprit toate telefoanele speciale de comunicare ale lui Evgheni Prigojin, seful mercenarilor Grupului Wagner. Astfel, acesta nu mai poate lua legatura cu oficiali-cheie din domeniul apararii si securitatii Vladimir Putin pare ingrijorat de popularitatea in crestere a lui Evgheni Prigojin…

- Fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, reclama ca i-au fost blocate comunicatiile si permisele de trecere catre organismele de decizie rusesti pentru a-l impiedica sa ceara munitie pentru compania sa, transmite vineri EFE, informeaza Agerpres . „Pentru a ma impiedica sa cer munitie,…

- Este a 377-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Deși au existat zvonuri potrivit carora armata ucraineana s-ar retrage din Bahmut, Zelenski a dat de ințeles ca lupta continua in estul Ucrainei. El a mai afirmat ca la Bahmut armata ucraineana „a dat si da unul dintre cele mai mari rezultate in