Grupul Wagner se află în Belarus - Anunțul făcut de un oficial american Luptatori din grupul de mercenari ruși Wagner au sosit in Belarus dinspre Rusia, a declarat sambata un oficial ucrainean, relateaza CNN, potrivit Rador. "Wagner se afla in Belarus. Incepand de acum, informațiile disponibile arata ca grupuri separate de reprezentanți ai grupurilor militare private care se deplaseaza din Rusia au fost observate in Belarus", a spus Andrii Demcenko, un purtator de cuvant al Serviciului de Stat al Garzii de Frontiera din Ucraina, intr-o declarație postata pe rețelele de socializare. CITESTE SI BREAKING NEWS FOTO | Circulație blocata pe Autostrada A1, intre Deva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI BREAKING NEWS FOTO | Circulație blocata peA1, intre

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și-a dublat producția de avioane de lupta de tip Su-34 și Su-35 pentru a-și satisface nevoile militare din Ucraina, a informat luni agenția de presa RIA, citand un manager de rang inalt din cadrul conglomeratului de stat Rostec, scrie Rador.Decizia vine dupa o serie de amenințari lansate de…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin s-a intalnit deja cu liderul Wagner, Evgheni Prigojin, dupa lovitura militara eșuata a acestuia din urma, care a avut loc in pe 24 iunie. Potrivit publicației franceze Liberation , care citeaza surse din serviciile de informații occidentale, intalnirea a avut loc…

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, care a disparut din spatiul public din data de 24 iunie, cand a condus o rebeliune armata oprita in apropierea Moscovei, a publicat luni, 3 iulie, un mesaj audio in care multumeste proporului rus pentru sprijin si in care vorbește despre "noi victorii…

- Un general de varf, Serghei Surovikin, comandantul adjunct al operațiunilor militare ale Rusiei in Ucraina, a simpatizat cu revolta din weekend a șefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, au declarat miercuri oficialii americani, deși nu este clar daca a susținut-o in mod activ, potrivit Reuters.…

- Evenimentele actuale din Rusia constituie o chestiune interna care nu reprezinta nicio amenințare pentru Polonia, au declarat sambata liderii de la Varșovia, informeaza Rador.Premierul Mateusz Morawiecki a spus ca sunt posibile tensiuni mai ridicate la granița cu Belarus. CITESTE SI Coșmar trait…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul nu si-a modificat pregatirile nucleare, in ciuda declaratiilor presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a sustinut ca Moscova a plasat arme nucleare in Belarus, scrie Rador."Vom continua sa monitorizam situatia cu…

- Pompierii din Bucuresti intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu produs la o biserica situata pe bulevardul Basarabia, numarul 2, informeaza Rador.Se actioneaza la fața locului cu opt autospeciale cu apa si spuma, cu doua autoscari si o unitate de descarcerare. CITESTE SI Informația…

- Grupul militar privat Wagner din Rusia a parut duminica sa renunțe la planurile de retragere din Bahmut, in estul Ucrainei, spunand ca Moscova le-a promis mai multe arme și sugerand ca ar putea continua asaltul asupra a ceea ce Rusia considera a fi un pas inainte spre alte orașe din regiunea Donbas,…