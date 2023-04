Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a recunoscut joi ca fortele ruse au inregistrat unele castiguri in interiorul orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul tarii, dar cu pierderi umane majore, ceea ce a slabit ofensiva Moscovei, in timp ce Kievul isi pregateste contraofensiva proprie, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.…

- Organizația Națiunilor Unite a acuzat vineri forțele ucrainene și ruse de comiterea a zeci de execuții sumare ale prizonierilor de razboi in timpul invaziei rusești in Ucraina, potrivit Le Figaro . „Suntem profund ingrijorați de execuția sumara a 25 de prizonieri de razboi și non-combatanți ruși”,…

- Rusia a adus miercuri noi amendamente legislative in parlament care intaresc si mai mult legile cenzurii, prevazand pana la 15 ani de inchisoare pentru discreditarea fortelor armate si a organizatiilor militare voluntare, precum Grupul Wagner, relateaza Reuters. Evgheni Prigojin, seful Grupului Wagner…

- Rusia a pierdut strategic, operational si tactic in razboiul sau in Ucraina, a declarat marti presei seful statului major american, generalul Mark Milley, dupa o reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina condus de SUA. „Rusia este acum o paria globala si lumea continua sa fie inspirata de curajul…

- Peisajul din jurul orasului Bahmut din estul Ucrainei ii ofera o aparare naturala care il fac sa fie o "fortareata de neinvins", a declarat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, citat de CNN. "Acest teren special are caracteristici topografice. Orasul este inconjurat de inaltimi si dealuri dominante,…

- In acelasi timp, Ministerul rus al Apararii a acuzat - duminica - Kievul ca s-ar pregati sa arunce in aer cladiri din Kramatorsk, oras din estul Ucrainei, pentru a da vina apoi pe Moscova ca a comis crime de razboi si ca a tintit civili intr-o operatiune sub steag fals, potrivit Reuters, preluat de…

- Grupul de mercenari Wagner, avand legaturi cu Kremlinul, recruteaza puscariasi ucraineni care au fost transferati in inchisori din Rusia pentru a fi trimisi pe frontul din Ucraina, a relatat miercuri publicatia The Kyiv Independent, citata de EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Volodimir Zelenski anunța ca ieri a avut o discuția ampla la telefon cu omologul sau francez, Emanuel Macron. In urma convorbirii, Ucraina a obtinut intariri pentru apararea antiaeriana si un ajutor in materie de blindate si de artilerie. Totuși, Volodimir Zelenski nu a oferit detalii, sugerand, in…