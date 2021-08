Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a inceput luni exercitii tactice pe scara larga in 20 de poligoane din Districtul militar Sud, inclusiv in Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, not.red.), in Abhazia si Osetia de Sud (doua regiuni separatiste georgiene recunoscute de Moscova in 2008, not.red.), relateaza…

- Borșul face parte din bucatele preferate nu doar in randul moldovenilor, dar și printre ruși. Un eveniment special dedicat acestui fel de mancare a avut loc ieri, in orașul rus Kuban. In cadrul acestuia, bucatarul Vladimir Zemlyanov a reușit sa pregateasca 1101 litri de borș și astfel, a intrat in Cartea…

- Armata daneza a anuntat ca a identificat un distrugator iranian si un alt vas de sprijin in Marea Baltica. Navele iraniene s-ar indrepta catre Rusia pentru o parada militara care va avea loc in urmatoarele zile.

- Lupta impotriva pandemiei de coronavirus, problemele climatice si ajutorul pentru Africa sunt trei subiecte majore incluse pe ordinea de zi a reuniunii ministrilor de externe din tarile membre ale G20, de marti, la Matera, in sudul Italiei, relateaza dpa. Din componenta Grupului celor mai…

- Ministerul Apararii din Rusia a anunțat joi ca bombardierele Tu-95 și Tu-22M3 au efectuat exerciții in Oceanul Pacific, impreuna cu alte nave din Flota Pacificului. Acestea au decolat de pe un aerodrom din peninsula Kamchatka, indreptandu-se spre Pacific. Exercițiile au constat in atacuri impotriva…

- Rusia a inceput luni exercitii tactice in regiunea Voronej (sud-estul Rusiei), situata in apropierea frontierei cu Ucraina, la care participa bombardiere avansate Su-24 ;ii avioane de vanatoare MiG-31BM , a anuntat Districtul militar Vest din Federatia Rusa. Aceste noi exercitii intervin inaintea summitului…

- Ralph Puckett Jr. un ”ranger” din Armata SUA, comandantul soldaților ce au aparat un deal înghețat contra a șase asalturi chineze în timpul razboiului coreean a primit vineri cea mai înalta distincție militara americana, chiar de la președintele Joe Biden, scrie CNN.Potrivit…

- Dupa ce a anexat Crimeea, Rusia a consolidat apararea flancului sudic al țarii. Cu toate acestea, in cazul unui conflict armat, NATO poate anihila apararea ruseasca. Exerciții cu un scenariu de acest tip au avut loc deja in Romania, potrivit Business Insider. Armata rusa, dupa ce a capturat…