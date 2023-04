Grupul Wagner a încercat să cumpere arme din Turcia, conform documentelor secrete recent dezvăluite Gruparea militara privata rusa Wagner, care lupta in Ucraina in numele presedintelui rus, Vladimir Putin, a incercat sa cumpere arme și echipamente de la o sursa puțin probabila: Turcia, tara membra NATO - releva un document al serviciilor secrete americane de informații care a fost dezvaluit și obținut de CNN, scrie Rador. Documentul scurs pe media sociale pare sa arate pana unde a mers grupul militar privat rus Wagner pentru a incerca sa iși consolideze in continuare capacitațile, in timp ce razboiul din Ucraina - in care joaca un rol-cheie - continua fara semne de diminuare. In calitate de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova, si fara scurgerile de documente americane, știa despre implicarea țarilor NATO in ceea ce se intampla in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, in timpul unei discutii cu jurnalistii, potrivit TASS, relateaza Rador."La fel ca toți ceilalți,…

- CIA apreciaza ca presedintele rus Vladimir Putin "nu este serios cu privire la negocieri in acest stadiu" al razboiului din Ucraina si ca "progresul ucrainean pe campul de lupta este cel mai probabil sa modeleze perspectivele diplomatiei" pentru a pune capat conflictului in curs, a declarat marti directorul…

- In documentele scurse, recent, pe rețelele sociale, care arata cat de mult au reușit serviciile americane sa se infiltreze in Rusia pentru spionaj, apar și informații care arata planurile grupului de mercenari Wagner al lui Evgheni Prigojin, de a cumpara armament din Turcia aliata NATO, scrie The Washington…

- Se pare ca SUA au avut acces la „planurile interne” ale grupului Wagner, susținut de Kremlin, care au aratat ca grupul „a cautat sa cumpere arme de la Turcia, un aliat al NATO”, a informat Washington Post pe 8 aprilie, citand documentele de razboi secrete au aparut recent pe internet. Fii…

- Fondatorul și proprietarul companiei de securitate Wagner Group, oligarhul rus Evgheni Prigojin, ar fi accelerat retragerea oamenilor sai din Ucraina, dupa ce Forțele Armate Ruse au amanat transportul de muniție și de mai multe trupe pe fronturile pe care lupta in Ucraina, anunța 20minutos.es, citat…

- Deși este o țara mica, fara resurse imense și fara o importanța geopolitica majora, Republica Moldova inca este pe „lista scurta” al lui Putin. Dezvaluirile Yahoo News fac parte dintr-o colaborare media cu mai multe organizatii de presa europene: Delfi din Estonia, ziarul suedez Expressen, Dossier Center,…

- „Va rog sa acceptati profundele mele condoleante pentru pierderea atator vieti si distrugerea pe scara larga provocata de cutremurul puternic din tara dumneavoastra”, a scris Putin in mesajul catre Erdogan. „Suntem pregatiti sa oferim ajutorul necesar in aceasta situatie”, potrivit Rador, care citeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin denunta luni livrari de armament tot mai mari catre Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul in care regatul Unit se pregateste sa trimita tancuri grele Kievului, relateaza AFP. Putin a criticat, in aceasta convorbire…