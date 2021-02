Grupul Volkswagen devine competitor serios pentru Tesla Grupul Volkswagen a incheiat anul 2020 cu 231.600 de livrari de vehicule cu baterie electrica, sau mai mult decat triplul celor 73.600 pe care le-a livrat in 2019. Un succes pentru producatorul de automobile, ale carui livrari totale in 2020 au scazut cu 15,2%, la 9.305.400 de vehicule, din cauza incetinirii cauzate de restricțiile Covid-19. In comparație, Tesla, actualul lider in cursa EV (și cel mai valoros producator de automobile bazat pe capitalizarea pieței), a livrat 499.550 de vehicule in 2020, cu aproximativ o treime din rezultatul sau din 2019. Rezultatele sugereaza ca Tesla ar putea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

