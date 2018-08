Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile europene se confrunta cu apeluri sa intervina pentru apararea statului de drept in Romania, dupa ce peste 400 de protestatari au fost raniți in manifestațiile masive impotriva corupției și a modificarii legilor justiției, scrie The Guardian, potrivit hotnews.ro.Vinerea trecuta,…

- Vinerea trecuta, 100.000 de demonstranti pasnici au iesit in strada in mai multe orase din tara, iar 450 de protestatari au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa interventia brutala a fortelor de ordine, calificata drept „inacceptabila" de presedintele Klaus Iohannis. Inca de anul trecut, de cand PSD…

- Comisia Europeana urmareste cu ingrijorare situatia de la Bucuresti, in contextul in care protestele pasnice de vineri seara s-au incheiat cu violenta, se arata intr-un mesaj al institutiei, remis marti Ziare.com. "Protestatarii au criticat reversibilitatea progresului din justitie si cel…

- Agentiile de presa internationale, precum si cele mai importante publicatii din Statele Unite, Franta, Italia, Marea Britanie relateaza despre protestul violent de vineri seara de la Bucuresti."Sute de mii de protestatari s-au adunat sa scandeze impotriva Partidului Social Democrat (PSD) de…

- Florin Cernat avertizeaza FCSB, inaintea dublei cu Hajduk Split din Liga Europa: ”Sunt renumiti in lume pentru astfel de fapte”. In varsta de 38 de ani, Florin Cetnat, care a jucat la Hajduk Split in sezoanele 2007-2008 și 2009-2010, avertizeaza FCSB ca va avea doua meciuri de foc in compania echipei…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a discutat cu comisarul C. Cretu Întrevederea premierului Viorica Dancila cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu. Foto: gov.ro. Prim-ministrul României, Viorica Dancila, a avut marti, în contextul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit miercuri, 27 iunie 2018, cu o delegație de experți ai Comisiei Europene, aflați in vizita de informare la București. Discuțiile s-au axat pe evoluția procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Președinției…

- Liderul PSD Liviu Dragnea afirma, intr-un interviu pentru Reuters, ca masurile de reducere a impozitelor si taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor vor continua, el comentand ca "au fost prea multi ani de austeritate". De asemenea, spune ca ar putea deveni optionale contributiile…