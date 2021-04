Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Digi a anuntat pe Bursa de la Bucuresti ca a ajuns la un acord pentru vanzarea operatiunilor din Ungaria catre 4iG Plc. Cele doua companii au incheiat un acord preliminar si neobligatoriu pentru achizitia Digi Ungaria si a filialelor Invitel Ltd. si I TV Ltd. „Societatea doreste sa informeze…

- "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 1 martie, actiunile Agroland Business System, societatea care opereaza cea mai extinsa retea de magazine agricole din Romania, vor intra la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB. Actiunile Agrolandvor…

- "Grupul TeraPlast anunta finalizarea tranzactiei de vanzare a diviziei de produse din otel catre Kingspan Group. In 26 februarie, actiunile TeraPlast in TeraSteel Romania si Serbia, respectiv Wetterbest, au fost transferate catre Kingspan, moment in care a fost platit pretul tranzactiei, de 373 milioane…

- Grupul TeraPlast a anunțat finalizarea tranzacției de vanzare a diviziei de produse din oțel catre Kingspan Group. Vineri, acțiunile TeraPlast in TeraSteel Romania și Serbia, respectiv Wetterbest, au fost transferate catre Kingspan, moment in care a fost platit prețul de 373 milioane de lei, anunța…

- Grupul Teraplast a sarit de un miliard de lei cifra de afaceri in 2020. Mai mult, grupul a reușit sa iși dubleze și profitul net. Cu cele doua divizii de mase plastice și metal, Teraplast a reușit sa treaca de un miliard de lei cifra de afaceri. Aproape 400 de milioane de lei este aportul diviziei Plastic,…

- Compania de tehnologie 2Performant, lider al pietei locale de marketing afiliat si recent listata pe piata AeRO a BVB (simbol bursier 2P), anunta intentia de a atrage 5 milioane lei de la investitorii la Bursa de Valori Bucuresti printr-o operatiune de majorare a capitalului social, conform unui…

- Pentru a marca 20 de ani de la debutul operațiunilor pe piața agricola din Romania, Grupul Agricover a derulat prima emisiune de obligațiuni in valoare de 40 de milioane de euro, care va fi listata in perioada imediat urmatoare pe piața reglementata a Bursei de Valori București (BVB). Emisiunea s-a…

- Retailerul de materiale de constructii MAM Bricolaj se listeaza joi pe piata AeRO a BVB și anticipeaza o capitalizare de aproape 7 milioane euro Actiunile retailerului de materiale de constructii MAM Bricolaj vor intra joi la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare…