- Compania de curierat Sameday Group a incheiat anul 2022 cu o cifra de afaceri de 800 milioane lei, cu 28% mai mare fata de 2021, dupa ce a intrat pe pietele din Ungaria ssi Bulgaria si a extins reteaua easybox cu 58%. Investitiile in tehnologie au dus la cresterea numarului de colete cu 38% comparativ…

- Producatorul ASA Cons din Turda a finalizat anul 2022 cu o cifra de afaceri de peste 33 de milioane de euro, ceea ce reprezinta un record in istoria companiei conduse de Bogdan Bulgaria. In anul 2021, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 23,3 milioane de euro. „In 2022 am inregistrat recordul…

- La final de an, mai exact la o zi dupa Craciun, patronii Filadelfia au fost trimiși in judecata pentru evaziune fiscala. Parte civila s-a constituit Ministerul Finanțelor și ANAF, iar parți responsabile civilmente, trei dintre firmele familiei Sighiartau. Finalul de 2022 a venit cu inca o lovitura pentru…

- ROCA Agri RDF devine astfel un jucator major la nivel național, cu o cifra de afaceri consolidata de 150 mil. EUR Suprafața agricola exploatata de ROCA Agri RDF cumuleaza astfel 4.000 de hectare, iar cifra de afaceri consolidata la nivel de holding ajunge la 150 milioane de euro, cu un nivel EBITDA…

- Industria de software din Romania continua creșterea și anul acesta, majorarea cifrei de afaceri a companiilor de profil fiind estimata la 250% pentru ultimii zece ani, conform unei analize KeysFin. Problema Romaniei este insa nivelul de digitalizare, unde ramanem pe ultimele locuri in Europa, in clasamentul…

- Multinaționalele care fac afaceri in Romania in domeniul comerțului cu amanuntul se afla pe primul loc in clasamentul cifrei de afaceri, care, anul trecut, a ajuns cat jumatate din bugetul Romaniei. Pe de alta parte, tot anul trecut, 30% din intreprinderile din țara noastra au inregistrat pierderi,…

- Grupul IMPACT si a majorat profitul net de la 7,5 milioane lei la 15 milioane lei in primele 9 luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut; Cifra de afaceri s a majorat cu 43 fata de perioada similara a anului precedent; IMPACT a vandut 173 de unitati, a caror valoare se ridica…

- Furnizorul de apa și canal, Aquabis da peste 35% din cifra sa de afaceri dintr-un an pentru a-și asigura curentul pentru 12 luni. 22,5 milioane de lei a pus la bataie compania pentru achiziționarea, prin licitație, a curentului electric. Aquabis, furnizorul de apa și canal din Bistrița-Nasaud se pregatește…