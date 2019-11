Stiri pe aceeasi tema

- Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu a mobilizat utilaje de deszapezire in zona Transalpina pe tronsonul Novaci – Ranca. Se așteapta ninsori in zona montana. In ciuda acestui lucru, cabanierii din Ranca sunt nemulțumiți de faptul ca trebuie sa aștepte nu mai puțin de șapte luni pana la redeschiderea…

- Tata Motors prin compania Tata Sons LTd a anuntat ca nu doreste sa vanda cele doua marci britanice Land Rover si Jaguar pentru ca acestea reprezinta marci premium detinute de catre indieni. Marea problema a celor doua marci este ca ambele se pare ca au probleme cu dezvoltarea…

- Jaguar Land Rover a inregistrat pierderi de aproape 500 de milioane de dolari in al doilea trimestru din acest an. Pierderile au fost de aproape doua ori mai mari fața de rezultatul avut in aceeași perioada din 2018. JLR nu reușește sa-și revina din punct de vedere financiar, programul de redresare…

- Primul serviciu de car sharing de la persoana la persoana din Romania, Perpetoo, este disponibil incepand cu aceasta luna in București și in alte 3 orașe mari din țara: Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. Serviciul se adreseaza celor care vor sa iși dea spre inchiriere mașinile, precum și celor care vor…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a propus participanților la summit-ul RePatriot, care a avut loc la Gura Humorului, sa investeasca in sanatate și in turismul din județ. Gheorghe Flutur a declarat ca acest summit, la care au participat circa 200 de oameni de afaceri din…

- Pentru ca vacanțele sunt momentele de deconectare de la rutina zilnica, de la problemele cu care fiecare se confrunta, tot pachetul de servicii și experiențe trebuie sa fie unul inedit. Proprietarii de hoteluri trebuie sa ofere clienților cele mai bune servicii, atat in ceea ce privește meniul, dar…

- Pompierii Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta atrag atentia ca focul pus intentionat de agricultori pentru a-si curata terenurile produce pagube importante si, uneori, victime. La Vaslui au fost inregistrate zeci de incendii de vegetatie uscata numai in ultima saptamana, iar autoritatile au reamintit…

- Toți acești bani vor fi virați catre proprietarii de autoturisme care trebuie sa-și primeasca inapoi taxele auto cat și dobanzile aferente sumenlor, dobanzi acumulate din cauza intarzierilor. Potrivit reglementarilor pentru restituirea taxelor proprietarii au dreptul și la dobanzi de intarziere…