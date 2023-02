Grupul ShareAction: Majoritatea managerilor de active la nivel global nu investesc responsabil Strategiile de investitii care iau in considerare riscurile de mediu, sociale si de guvernanta (ESG) sau investesc in companii care doresc sa aiba un impact pozitiv asupra climei, oamenilor si lumii naturale au strans mii de miliarde de dolari la nivel global. Cu toate acestea, doua treimi din cei 77 de manageri de active chestionati, care controleaza active de 60 de mii de miliarde de dolari, au avut ”lacune serioase in politicile si practicile lor de investitii responsabile”, a constatat grupul pe baza unei analize a politicilor lor. Acestea includ esecul in evaluarea si prevenirea impactului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

