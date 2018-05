Stiri pe aceeasi tema

- Dupa decenii de atentate sangeroase in Spania si in Franta, organizatia separatista basca ETA si-a anuntat miercuri dizolvarea, punand capat astfel ultimei insurectii armate din Europa de Vest.

- “Investitia comuna a celor doua firme partenere, Porcelanosa Grupo si Delta Studio, a depasit o jumatate de milion de euro. Inca din primul an de la deschidere mizam pe vanzari de peste doua milioane de euro”, a declarat Dragos Bonea, director general Delta Studio. Noul showroom se desfasoara pe o…

- O instanta judiciara din Germania a decis, joi seara, eliberarea pe cautiune a liderului separatist catalan Carles Puigdemont, acuzat de Spania de rebeliune, frauda si inalta tradare. Inalta Curte judiciara din landul Schleswig-Holstein a stabilit ca nu poate decide deocamdata extradarea lui Carles…

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont ar putea fi arestat in Finlanda dupa ce autoritatile finlandeze au primit un mandat international pentru retinerea lui, emis de Spania, scrie Reuters.

- Grupul de firme Queralt din regiunea Lleida, Spania care ofera cele 150 locuri de munca in agricultura este compus din mai multe ferme dedicate producerii și comercializarii fructelor. Descriere loc de munca: muncitorii vor lucra in camp: cules fructe, curațat ...

- Grupul chinez Orient Hontai Capital a preluat controlul a 53,5 % din grupul audiovizual Imagina (Mediapro), detinatorul esential al drepturilor de televiziune din fotbalul spaniol, pentru un miliard de euro, a anuntat vineri Mediapro.

- Opel, preluata anul trecut de PSA Peugeot-Citroen, a anuntat ca in 2020 va fi lansata o versiune full-electrica a modelului Corsa, masina urmand a fi construita in Spania. Grupul PSA si-a propus ca in 2024 toate masinile din gama Opel sa aiba versiuni electrice sau hibride.

- 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.